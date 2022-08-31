С предприятия в Тверской области мужчина украл 100 метров кабеля

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию с заявлением о краже обратился представитель сельскохозяйственного предприятия в Бежецке. Заявитель сообщил, что на территории предприятия произошло отключение лагунного миксера из-за кражи 100 метров многожильного кабеля. Ущерб составил более 90 000 рублей.

Подозреваемого разыскала полиция. Им оказался неработающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний местный житель. Похищенные отрезки кабеля он сдал в пункт приема металлолома за 13 000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.