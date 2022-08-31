В Твери умерла известная журналистка и фотограф Наталья Зимина

Скончалась Наталья Зимина. Фото: соцсети

После продолжительной болезни скончалась известная тверская журналистка и фотограф Наталья Зимина. Об утрате сообщают друзья и коллеги Натальи.

Наталья Зимина отдала профессии несколько десятилетий своей жизни. Она работала во многих тверских СМИ, в том числе, в тверской "Комсомолке", вела яркие проекты, посвящённые культуре. Коллеги отзываются о ней как о талантливом творце, символе тверской журналистики.

- Добрейшей души Человек... Безусловно, очень талантливый фотограф. Без единого намёка на звёздную болезнь... - написал на страничке в соцсети бывший коллега Натальи Зиминой Александр Колесов.

Наталья скончалась в итоге тяжёлой долгой болезни. Прощание с Натальей Зиминой состоится в субботу, 3 сентября, в 10:00 в морге областной больницы.

Коллектив "КП"-Тверь" скорбит об утрате вместе с коллегами и выражает искренние соболезнования близким и родным Натальи.