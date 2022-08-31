В Твери на аэродроме "Мигалово" потушили условный пожар

На аэродроме в Твери прошли пожарные учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На аэродроме "Мигалово" в Твери прошли плановые пожарно-тактические учения. В них приняли участие силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области, представители регионального Министерства обороны.

На условном объекте произошло возгорание, к ликвидации условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ были привлечены расчеты пожарно-спасательных частей города, организовано взаимодействие с другими ведомствами и руководством аэродрома.

- Основной целью учений стала отработка организации взаимодействия по вопросу готовности к реагированию сил и средств во время нештатной ситуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - По итогу были отработаны все запланированные мероприятия, поставленные цели и задачи в ходе учений выполнены.