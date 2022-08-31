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Общество31 августа 2022 5:38

В Тверскую область пришло обещанное синоптиками похолодание

В районах прошли ливни и грозы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Гроза в Твери 30 августа Фото: vk.com/news69/Андрей Кокшаров

Гроза в Твери 30 августа Фото: vk.com/news69/Андрей Кокшаров

В Тверскую область после изнуряющей 30-ти градусной жары пришло похолодание. Утром 31 августа, в последний день лета, столбики термометров показали +15 градусов. По прогнозам синоптиков, выше в ближайшие дни температура и не поднимется.

Накануне вечером, в районах области и в Твери прошли дожди и грозы. Об ухудшении погоды ГУ МЧС России по Тверской области сообщило заранее.

Экстренное предупреждение о грозе, ливнях и усилении северо-западного, северного ветра порывами до 17 м/с действует до 1 сентября.