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Общество30 августа 2022 15:37

В Твери состоится Единый день записи в спортивные школы

Можно будет узнать, как записать ребёнка в спортивную школу, и познакомиться с тренерами
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Мероприятие пройдёт в спорткомплексе «Юбилейный».

Мероприятие пройдёт в спорткомплексе «Юбилейный».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 3 сентября, в Твери состоится Единый день записи в спортивные школы. Он пройдёт в спорткомплексе «Юбилейный» с 10:00 до 12:00.

Тренеры и специалисты будут ждать будущих спортсменов и их родителей. Как сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, в основном мероприятие ориентировано на детей в возрасте от 6-7 лет, которые достигли минимального возраста для поступления в спортивные школы на бюджетные места, а также детей от 4 до 6 лет, которые могут заниматься общефизической подготовкой с элементами выбранного вида спорта в платных группах.

Родители смогут получить полную информацию о государственных организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и видах спорта, которые они культивируют. Будет проходить предварительная запись в спортивные школы олимпийского резерва. Запланированы показательные выступления юных спортсменов.