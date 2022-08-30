После прокурорской проверки в Тверской области починили железнодорожный переезд

Нарушения устранили после прокурорской проверки Фото: Тверская межрайонная транспортная прокуратура

Тверская межрайонная транспортная прокуратура в ходе проверки выявила недочеты на железнодорожном переезде на станции Западная Двина в Тверской области.

Установлены дефекты дорожного полотна, брусья шлагбаумов были не окрашены, светоотражающие элементы на направляющих столбиках отсутствовали.

Транспортным прокурором начальнику Ржевской дистанции пути внесено представление об устранении нарушений.

- По результатам рассмотрения нарушения устранены: элементы окрашены, дорожное покрытие отремонтировано, - сообщили в надзорном ведомстве.