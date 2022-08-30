В Твери торжественно открыли детский сад «Чебурашка»

Новый детсад официально открыт. Фото: ПТО

30 августа на улице Склизкова в Московском районе Твери открыли построенный по нацпроекту "Демография" детский сад "Чебурашка". В торжественной церемонии принял участие губернатор Игорь Руденя.

- Дорогие дети, мы хотим вам пожелать интересных, замечательных событий, новых друзей! Слушайтесь взрослых. Спасибо огромное всем, кто принял участие в строительстве детского сада, - обратился во время открытия к местным ребятишкам Игорь Руденя.

Также на открытие приехал гендиректор АО «Киностудия «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Дело в том, что разрабатывать дизайн для садика и украшать его фигурками и изображениями крокодила Гены и Чебурашки помогали сотрудники «Союзмультфильма». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

- Сотрудники нашего дизайн-отдела с большим интересом приняли участие в проекте, - отметил Борис Машковцев.

Этот детсад рассчитан на 190 мест: в нем восемь групп, в том числе две для детей в возрасте до трех лет. Уже 1 сентября "Чебурашка" распахнёт свои двери для 150 воспитанников.

Помимо групп со спальнями, буфетные, игровыми комнатами в садике есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты для допобразования. В детском саду будут работать психолог и логопед.

Вокруг садика построено несколько игровых зон и спортплощадка.

Губернатор на церемонии открытия садика. Фото: ПТО

В одной из игровых комнат. Фото: ПТО