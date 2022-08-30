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Общество30 августа 2022 14:02

Жители пожаловались на опасную детскую площадку в центре Твери

Дети могут пораниться на дырявых горках
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Опасная площадка на проспекте Чайковского

Опасная площадка на проспекте Чайковского

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Опасная детская площадка расположена во дворе девятиэтажного дома №6 корпус 2 на проспекте Чайковского в Твери.

- Площадка имеет плачевный вид: горки с дырявыми и острыми краями, крыша домика пробита, элементы облезлые и изрисованные, качели тугие и сильно скрипят, - рассказала "КП"-Тверь" читательница.

Родители, гуляющие на площадке с детьми, опасаются, что по незнанию дети, катаясь с дырявой горки, могут пострадать - получить синяки и ссадины.

- Будьте аккуратнее на данной площадке. Для детей она опасна, - призывают жители.

На горке и крыше домика - огромные дыры

На горке и крыше домика - огромные дыры

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Дно горки тоже с дыркой

Дно горки тоже с дыркой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА