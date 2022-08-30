Молодежная палата Твери выступила «за» выделение жилья начинающим медикам

На заседании. Фото: ТГД

В сентябре у молодежного парламента заканчиваются полномочия. На заключительном заседании молодежь Твери выступила с инициативой об обеспечении молодых специалистов в сфере здравоохранения жильем.

С таким предложением вышли студенты Тверского государственного медицинского университета, которые являются членам палаты. По их мнению, тема актуальна и своевременна. Молодые люди, которые получили образование в Твери, хотели бы здесь жить и работать. Так, только за последний год в городские учреждения здравоохранения пришло более 20 молодых специалистов. По их собственному утверждению, предоставление жилья - один из серьезных стимулов остаться работать в родном регионе.

Инициативу на заседании поддержали и депутаты Тверской городской Думы.

Ольга Устинова, возглавляющая детскую городскую больницу № 1, согласилась с ребятами. Она рассказала, дефицит с кадрами в сфере здравоохранения складывается годами, особенно не хватает специалистов первичного звена. Такая форма поддержки, как предоставление жилья, помогла бы удержать в регионе молодых специалистов, многие из которых уезжают работать в столичный регион.

Инициатива будет направлена в Тверскую городскую Думу.

Далее члены Молодежной палаты подвели итоги своей работы. Несмотря на небольшой срок работы, всего полтора года, ребятам есть о чем рассказать. За это время многие смогли реализовать свои проекты.

Так, была запущена группа в социальных сетях по повышению юридической и финансовой грамотности среди населения Тверской области. Еще одним проектом Молодежной палаты стала помощь социальным приютам и детским домам. Были организованы сбор и доставка товаров первой необходимости.

Более 50 килограммов продуктов питания и необходимых предметов были доставлены членами Молодежной палаты в социальные центры города Твери.

Большое время члены палаты уделяли различной волонтерской помощи: доставляли лекарства и продукты питания в период пандемии людям старшего поколения, принимали участие в субботниках на территории социальных учреждений, организовывали различные мероприятия.

На заседании. Фото: ТГД

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев отметил хорошую и активную работу ребят:

-У них было не так много времени, но они активно включились в работу, в реализацию своих проектов, в волонтерскую деятельность. Я думаю, что они не оставят свое дело, а многих мы, вполне возможно, увидим ребят в следующем созыве Молодежной палаты. Опыт создания таких молодежных парламентов достаточно широк, он дает возможность проявить себя, принять участие в формировании городской или региональной политики. Наши ребята выступили с инициативой, которая опосредованно касается всего населения города. Предоставление жилья молодым медикам позволит решить проблему кадрового голода в системе здравоохранения. Важно и то, что предложение идет от самих молодых специалистов.