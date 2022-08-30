После нападения собаки на женщину с ребенком в Твери возбуждено уголовное дело

После нападения собаки возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственными органами СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ после нападения собаки на женщину с ребенком.

По версии следствия, 26 августа у дома на улице Нестерова в Твери, на шестилетнюю девочку и ее мать напала собака, оставленная хозяевами без присмотра. Ребенок получил рану левого плеча.

- Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в региональном СКР.