МЧС предупреждает о грозах и ухудшении погоды жителей Тверской области

Погода в Тверской области резко изменится Фото: Виктория ТУШКОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что с вечера 30 августа, 31 августа и 1 сентября на территории региона ожидается ухудшение погоды, кратковременные дожди, ночью 31 августа сильные, грозы.

Прогнозируется усиление северо-западного, северного ветра порывами до 17 м/с. Понижение температуры воздуха: 31 августа ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов, 1 сентября ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14.

Спасатели призывают жителей внимательней относиться к собственной безопасности. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!