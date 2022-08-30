В Тверской области добавят денег на бесплатные лекарства для граждан-льготников

На заседании областного правительства внесли коррективы в госпрограмму "Здравоохранение". Фото: ПТО

30 августа на заседании правительства региона во главе с губернатором Игорем Руденей внесены изменения в госпрограмму «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2025 годы.

Коррективы такие - будет выделено дополнительное финансирование на бесплатные лекарства для граждан-льготников.

Также решено добавить денег на на оснащение медоборудованием и мебелью врачебных амбулаторий в селе Бурашево и деревне Аввакумово Калининского района и поселке Ильино в Западнодвинском округе.