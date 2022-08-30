На выборах в Тверской области с 31 августа начинается досрочное голосование Фото: Иван МАКЕЕВ

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области начинается досрочное голосование. С 31 августа по 6 сентября 2022 года - в помещениях территориальных избирательных комиссий, а с 7 по 10 сентября 2022 года - в помещениях участковых избирательных комиссий.

- Проводится досрочное голосование для удобства избирателей, которые в Единый день голосования, 11 сентября 2022 года с 8:00 до 20:00 в силу уважительных причин не смогут проголосовать на своем избирательном участке, - уточняют в Облизбиркоме.

Чтобы проголосовать досрочно, избирателю понадобится паспорт гражданина РФ (или заменяющий его документ) и заявление с указанием причины досрочного голосования, которое избиратель передает председателю, заместителю председателя, секретарю или любому члену соответствующей избирательной комиссии.

Если в день голосования избиратель не может самостоятельно прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, он вправе в период с 1 сентября и до 14:00 11 сентября 2022 года подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение о предоставлении ему возможности проголосовать на дому.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону "горячей линии избирательной комиссии Тверской области: 8 (4822) 34-81-31.