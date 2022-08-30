В Тверской области по нацпроекту отремонтировано 310 км трасс

В регионе увеличивают объемы ремонта дорог. Фото: ПТО

30 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание областного правительства. Основным вопросом в повестке стал ход реализации в Верхневолжье нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На заседании объявлено, что в этом году в регионе по нацпроекту запланировано отремонтировать 416 км автотрасс - это значительно больше, чем в привели в порядок в 2021-м - 201 км. По данным областного Минтранса, на данный момент отремонтировано 310 км дорог.

Подробности о ремонте автодорог в регионе читайте на сайте "КП"-Тверь" сегодня.