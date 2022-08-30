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Общество30 августа 2022 9:13

Тверская область присоединится к акции «Диктант Победы»

До нее остались считанные дни
Алексей АНДРЕЕВ
Одной из площадок проведения "Диктанта Победы" станет территория Ржевского мемориала.

Одной из площадок проведения "Диктанта Победы" станет территория Ржевского мемориала.

Фото: Александр ЖМУЛИН

3 сентября в Тверской области пройдет Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Одной из площадок ее проведения во второй раз станет Ржевский мемориал Советскому солдату. Участники ответят на 25 вопросов теста по истории Великой Отечественной войны.

Для участия в «Диктанте Победы» необходимо заранее пройти регистрацию на официальном сайте акции.

- Далее на главной странице сайта нужно найти карту площадок, выбрать регион участия и желаемое место для участия в акции. Всего в Верхневолжье создано более 80 площадок во всех муниципалитетах, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Акция «Диктант Победы» будет проводиться уже в четвертый раз. В 2022 году она состоится на 17,5 тыс. площадок страны.