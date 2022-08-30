Тверская область присоединится к акции «Диктант Победы»

Одной из площадок проведения "Диктанта Победы" станет территория Ржевского мемориала. Фото: Александр ЖМУЛИН

3 сентября в Тверской области пройдет Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Одной из площадок ее проведения во второй раз станет Ржевский мемориал Советскому солдату. Участники ответят на 25 вопросов теста по истории Великой Отечественной войны.

Для участия в «Диктанте Победы» необходимо заранее пройти регистрацию на официальном сайте акции.

- Далее на главной странице сайта нужно найти карту площадок, выбрать регион участия и желаемое место для участия в акции. Всего в Верхневолжье создано более 80 площадок во всех муниципалитетах, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Акция «Диктант Победы» будет проводиться уже в четвертый раз. В 2022 году она состоится на 17,5 тыс. площадок страны.