Житель Тверской области незаконно напилили 40 кубометров леса

У фигуранта изъяты бензопилы и древесина Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Селижаровского отделения полиции поступило заявление, что в районе поселка Селище обнаружена незаконная рубка деревьев.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими установлено, что на землях государственного фонда РФ неизвестный незаконно спилил деревья породы ольха и осина в общем количестве 158 штук. Объем составил более 40 кубометров. Ущерб - 170 тысяч рублей.

- Сотрудниками ОЭБиПК совместно с коллегами из уголовного розыска МО МВД России «Осташковский» установили, что преступление совершил 54-летний житель Селижаровского района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Мужчина сознался, что использовал деревья в личных целях. Распиленную на брёвна древесину вывозил на автомобиле знакомого. Изъяты бензопилы и древесина.

По ч. 3 статьи 260 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.