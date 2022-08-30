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Общество30 августа 2022 7:45

В Тверской области можно будет компенсировать 50% стоимости абонементов на поезда

Льготный проезд начнет действовать с 1 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Льготный проезд начнет действовать с 1 сентября

Льготный проезд начнет действовать с 1 сентября

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Льготный проезд для учащихся возвращается с 1 сентября. В Тверской области можно будет компенсировать 50% стоимости абонементов "Рабочего дня", "Ежедневно", "Выходного дня", "На даты" на обычные поезда. Оформление документов осуществляется через Министерство социальной защиты населения Тверской области.

Как сообщает Московско-Тверская ППК, в Москве станут на 50% дешевле разовые билеты на обычные поезда, экспрессы "Ласточка" и абонемент "Ежедневно" на 30 дней по выбранному маршруту нескоростных поездов.

В Московской области станут на 50% дешевле разовые билеты на обычные поезда.