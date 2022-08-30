Жителя Московской области осудили за поджог жилого дома в Калязине

Возгорание потушили спасатели, дом уцелел Фото: Мария ОСИПОВА

Калязинском районным судом за поджог дома осужден житель Московской области. Приговор вынесен по ч. 3 ст. 30 и ч.2 ст. 167 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что подсудимый в декабре 2020 года в счет списания долга согласился сжечь чужой дом в Калязине и изготовил зажигательную смесь. 31 декабря 2020 года подсудимый приехал по указанному адресу, используя пакеты с зажигательной смесью, совершил поджог жилого дома и с места преступления скрылся.

Пожарные потушили возгорание, дом уцелел.

- В случае доведения преступления до конца потерпевшим был бы причинен ущерб на общую сумму 3 629 072, 77 рублей, который для потерпевших является значительным, - сообщили в пресс-службе Калязинского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.