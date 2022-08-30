В Тверской области условно осудили "черного лесоруба"

"Черный лесоруб" получил условный срок Фото: Степан КАМЕНЕВ

Калязинский районный суд Тверской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Калязинского района, который в период с 1 февраля 2022 года по 16 марта 2022 года в одном из кварталов выдела Калязинского участкового лесничества бензопилой спилил три березы, сосну и девять елей. Ущерб государству составил 403 404 рубля.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст. 260 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

Приговор вступил в законную силу.

Также в Калязинский районный суд поступило и назначено к рассмотрению уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, в период с 1 ноября 2021 года по 10 февраля 2022 года спилил бензопилой 15 сосен и 13 елей. Ущерб составил 2 060 226 рублей.