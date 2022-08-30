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Происшествия30 августа 2022 6:28

Две машины столкнулись на дороге в Кашине Тверской области

Один из водителей пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП пострадал 29-летний водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадал 29-летний водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 29 августа на улице Социалистической в районе дома №7/2, в Кашине Тверской области.

29-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 21124", при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем "Шевроле Нива", под управлением 33-летнего водителя, который ехал по главной дороге.

В результате аварии 29-летний водитель сам обратился за помощью в медицинское учреждение.