Свыше 40 тысяч работников образовательных учреждений Тверской области получат разовую выплату

В областном правительстве обсудили вопрос выделения средств на разовые выплаты работникам сферы образования. Фото: ПТО

В регионе по решению губернатора Игоря Рудени работники образовательных учреждений получат единовременные выплаты к новому учебному году. 29 августа на заседании региональной бюджетной комиссии вопрос о выделении средств из областного бюджета на это.

По 10000 рублей получат учителя, воспитатели, тренеры, инструктора-методисты, педагоги дополнительного образования, руководители учреждений и их заместители. Всего это свыше 23 тысяч специалистов.

По 5000 рублей выплатят помощникам воспитателей, сторожам, бухгалтерам, уборщикам и другим сотрудникам образовательных организаций. Их - почти 17 тысяч человек.

Всего эти выплаты в регионе получат свыше 40000 граждан

- На финансирование выплат направят более 474 млн рублей бюджетных средств, - сообщила пресс-служба областного правительства.