В Твери продолжается ремонт городских банных комплексов

В Твери продолжается ремонт городских бань Фото: администрация Твери

В Твери продолжается ремонт городских банно-оздоровительных комплексов. В каждом предприятии проходит модернизация тепловых узлов и косметический ремонт.

В Бане №2 на улице Горького, 202 отремонтирована кровля, заменены скамейки в мужском и женском отделениях.

В бане на улице 15 лет Октября провели косметические работы на лестничных пролетах, в холлах и помывочных отделениях.

Ремонты проходят в муниципальных душевых павильонах. В учреждении банно-прачечного хозяйства на улице Бобкова обновили входную группу. Здесь восстановлены ступени и проведена замена двери.