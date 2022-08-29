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Общество29 августа 2022 11:33

За лето окрошка в Твери подешевела на 14%

"КП"-Тверь" изучила динамику цен на ингредиенты для любимого летнего супа в магазинах областной столицы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Пока лето не кончилось!

Пока лето не кончилось!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С конца мая в Твери ингредиенты для окрошки (редис, огурцы, картошка, колбаса, яйца, сметана, укроп, квас) подешевели в среднем на 14,3%. "Окрошечный набор" на семью по актуальным на 29 августа ценам обойдётся примерно в 623 рубля (в конце мая тот же набор обходился в 726 рублей).

А вот за последний месяц цена окрошки выросла - на 5,7%.

Подробнее о том, как менялась цена ингредиентов любимого летнего супа и какие из них оказались в дефиците, читайте на нашем сайте.