За лето окрошка в Твери подешевела на 14%

Пока лето не кончилось! Фото: Михаил ФРОЛОВ

С конца мая в Твери ингредиенты для окрошки (редис, огурцы, картошка, колбаса, яйца, сметана, укроп, квас) подешевели в среднем на 14,3%. "Окрошечный набор" на семью по актуальным на 29 августа ценам обойдётся примерно в 623 рубля (в конце мая тот же набор обходился в 726 рублей).

А вот за последний месяц цена окрошки выросла - на 5,7%.

Подробнее о том, как менялась цена ингредиентов любимого летнего супа и какие из них оказались в дефиците, читайте на нашем сайте.