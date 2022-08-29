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Происшествия29 августа 2022 11:06

23-летний житель Тверской области задержан за торговлю наркотиками

В Ржеве он прятал вещество в "закладки"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские задержали наркозакладчика Фото: УМВД России по Тверской области

Полицейские задержали наркозакладчика Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела наркоконтроля совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России "Ржевский" в Ржеве задержан 23-летний молодой человек, который оборудовал тайники-закладки с запрещенным веществом.

В ходе розыска было обнаружено и изъято шесть свёртков с порошкообразным наркотическим веществом, что подтверждено экспертизой.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Он взят под стражу.

Расследуется уголовное дело.