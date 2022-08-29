Худощавого подростка с татуировкой костра разыскивают в Тверской области

Парень пропал в Нижнем Новгороде Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Жителей Тверской области просят откликнуться и помочь в поисках подростка. В производстве следственного отдела по Ленинскому району города Нижний Новгород СК СК РФ по Нижегородской области находится уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Михаила Горбачева, 2006 года рождения.

Установлено, что 12 мая 2022 года Михаил Горбачев ушел из дома по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 15-16 лет, рост 177 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные крашенные.

Особые приметы: на правой ноге татуировка в виде "костра". На момент исчезновения был одет в красную куртку темно-синие джинсы, черно-белые матерчатые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (831) 268-43-00, 268-43-02, 268-61-10 или по каналу связи "02" ("102" с мобильного телефона), либо 8-920-069-50-20.