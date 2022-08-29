В Детскую областную больницу в Твери передали оборудование для управляемой гипотермии

В ДОКБ поступило новое оборудование. Фото: ПТО

29 августа в отделение анестезиологии-реанимации №1 (реанимация новорождённых детей) Детской областной клинической больницы в Твери поступило оборудование для управляемой гипотермии - система тотального охлаждения (гипотермии) организма новорождённых. На сегодняшний день больше такого оборудования в регионе нет.

Охлаждающая терапия применяется для новорождённых с гипоксически-ишемической энцефалопатией, перенесших операции на сердце, при повреждении головного мозга, для нейропротекции при инсульте новорождённых и по другим показаниям.

- Безусловно, наличие такого аппарата должно значительно улучшить качество и доступность оказания помощи новорожденным детям, - прокомментировала главврач Детской областной клинической больницы Анна Зайцева.

Данная система разработана для осуществления комфортных и легко контролируемых лечебных процедур охлаждения и согревания тела новорождённых детей.

С помощью специального водного матрасика тепло или холод распространяются по всему телу маленького пациента. Жидкость циркулирует по матрасику и поддерживает заданную температуру.

Систему охлаждения организма новорождённых приобрела и передала больнице АНО «Второе дыхание».