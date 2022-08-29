Следователи начали проверку после гибели женщины при пожаре в Тверской области

В доме погибла пожилая женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту гибели при пожаре женщины 1942 года рождения.

ЧП произошло 26 августа в деревне Крева Кимрского района.

В день происшествия следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев случившегося.

- Для выяснения точной причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причины гибели женщины судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.