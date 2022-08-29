В Конаковском районе Тверской области загорелась лесная подстилка

В Конаковском районе загорелась лесная подстилка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

29 августа от диспетчера "ЛПЦ-Тверьлес" в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в районе деревни Новошино Конаковского района. Очаг был обнаружен в ходе мониторинга территории.

На место убыли: ПСЧ-15, оперативная группа Конаковского ПСГ, Конаковская ЛПС, Калининская ЛПС, представители лесничеств, арендаторы.

Угрозы населённым пунктам нет.

Спасатели напоминают гражданам, что из-за неблагоприятных погодных условий в регионе введен 5 класс пожарной опасности. Предупреждение действует до 30 августа.

Посещение лесов ограничено.