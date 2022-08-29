В Тверской области 29 августа коронавирусом заразились 249 человек

В регионе продолжается рост числа больных ковидом.

По данным на 29 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 249 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 169 651 человек.

163 009 заразившихся излечились от инфекции.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 175 074, в том числе за последние сутки – 2266.

2762 человека скончались. За минувшие сутки от ковида умер один человек.

Один человек госпитализирован с ковидом за минувшие сутки.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.