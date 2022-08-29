В Твери алиментщика за долги отправили на исправительные работы

Мужчина задолжал на содержание ребенка 80 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Житель Твери осужден за долги по алиментам на содержание детей.
В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый уже привлекался к административной ответственности и вновь на протяжении 4 месяцев без уважительной причины не выплачивал алименты. Задолженность составила 80 000 рублей.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.