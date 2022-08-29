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Общество29 августа 2022 7:38

В Твери алиментщика за долги отправили на исправительные работы

Мужчина задолжал 80 000 рублей на содержание ребенка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина задолжал на содержание ребенка 80 000 рублей

Мужчина задолжал на содержание ребенка 80 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Твери осужден за долги по алиментам на содержание детей.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый уже привлекался к административной ответственности и вновь на протяжении 4 месяцев без уважительной причины не выплачивал алименты. Задолженность составила 80 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.