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Общество29 августа 2022 7:28

На асфальте в Твери появились предупреждающие надписи для пешеходов

Жителей призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Предупреждающие надписи нанесли перед пешеходными переходами Фото: УМВД России по Тверской области

Предупреждающие надписи нанесли перед пешеходными переходами Фото: УМВД России по Тверской области

В преддверии нового учебного года автоинспекторы ОГИБДД УМВД России по городу Твери и юные инспекторы движения школы №50 перед пешеходными переходами вблизи школы нарисовали на асфальте предупредительные надписи: «Слезь с велосипеда!», «Посмотри по сторонам!», «Возьми ребенка за руку!», «Сними наушники!».

Таким образом школьники решили привлечь внимание тверичан к теме безопасности дорожного движения.

- Надписи призывают пеших участников дорожного движения быть внимательными и аккуратными при переходе проезжей части, - сообщили в УМВД России по Тверской области.