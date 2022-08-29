На асфальте в Твери появились предупреждающие надписи для пешеходов

Предупреждающие надписи нанесли перед пешеходными переходами Фото: УМВД России по Тверской области

В преддверии нового учебного года автоинспекторы ОГИБДД УМВД России по городу Твери и юные инспекторы движения школы №50 перед пешеходными переходами вблизи школы нарисовали на асфальте предупредительные надписи: «Слезь с велосипеда!», «Посмотри по сторонам!», «Возьми ребенка за руку!», «Сними наушники!».

Таким образом школьники решили привлечь внимание тверичан к теме безопасности дорожного движения.

- Надписи призывают пеших участников дорожного движения быть внимательными и аккуратными при переходе проезжей части, - сообщили в УМВД России по Тверской области.