У стадиона в Тверской области вандал разбил уличные фонари

Молодого человека задержала полиция Фото: архив "КП"

В Сандовский пункт полиции МО МВД России "Краснохолмский" обратились жители и сообщили, что вблизи стадиона на улице Советской поселка Сандово неизвестный разбил фонари уличного освещения.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. О случившемся сообщено в администрацию Сандовского муниципального округа Тверской области. Ущерб оценили в 19 000 рублей.

Выяснилось, что фонари разбил 24-летний житель деревни в Сандовском районе. В полиции молодой человек рассказал, что два уличных фонаря сломал ради забавы.

По статье "Вандализм" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит штраф в размере до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.