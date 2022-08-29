Под Тверью состоится ежегодный фестиваль воздухоплавания

В Тверской области состоится фестиваль воздухоплавания Фото: ПТО

3 сентября в Парке активного отдыха "Гришкино" состоится ежегодный фестиваль воздухоплавания "Небесный вояж". Мероприятие приурочено к празднованию Дня Бурашевского сельского поселения Калининского района.

Для гостей фестиваля подготовлена концертно-развлекательная программа. На площадке фестиваля будут работать аттракционы для детей и взрослых, веревочный городок, детский технопарк, пройдут творческие мастер-классы, спортивные состязания, выставки и концерты. Будет организовано катание на тюбингах и лошадях, состязания по настольным играм.

Завершится праздник салютом.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (900)015-51-15.