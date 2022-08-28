Житель Твери нашёл банковскую карту, оплатил с неё покупки, купив себе и билет в заключение

Помните, если воспользуетесь чужой картой, можете лишиться свободы. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В полицию Твери обратился 25-летний житель областного центра с заявлением о краже денег с его банковской карты.

Он указал, что ранее потерял карту, но не заблокировал её. А через какое-то время получил уведомление о списании со счета денег. Ущерб - 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска проверили торговые точки, где совершались покупки и установили, что картой расплачивался 43-летний безработный из Твери.

Уже в полиции он во всём сознался и пояснил, что не задумываясь о последствиях, расплачивался чужой банковской картой в магазинах.

Против него заведено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полицейские напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то обязаны немедленно заявить о находке в полицию или отделение банка.