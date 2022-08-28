В Вышнем Волочке задержан грабитель

Телефон у грабителя изъяли. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

К полицейским Вышнего Волочка — районного центра Тверской области - обратился 23-летний молодой мужчина и сообщил, что его ограбили.

На улице к нему подошёл неизвестный мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить. Будучи доверчивым, потерпевший дал ему свой телефон, после чего грабитель скрылся.

Такое деяние классифицируется, как открытая кража или грабёж. Телефон потерпевший оценил в 12 тысяч рублей.

Полицейские быстро установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Свою вину он признал, похищенный мобильный телефон изъят.

За грабёж против него заведено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».