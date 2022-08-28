121 год назад в Твери было открыто трамвайное движение

Последний трамвай Твери...
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
121 год назад, 28 августа 1901 года, в Твери было открыто трамвайное движение.
Трамвайная линия, протяжённостью 6300 метров, связала железнодорожный вокзал с Морозовским городком. И проходила она по Трёхсвятской через нынешнюю площадь Ленина.
Трамвайное движение существовало 117 лет, с полугодичным перерывом с октября 1941 года до февраля 1942 года, из-за немецко-фашисткой оккупации.
К началу 1990-х годов по Твери ходило 248 вагонов по 18 маршрутам.
В ноябре 2018 года трамвайное движение в Твери прекращено.
С 3 февраля 2020 года единым пассажирским перевозчиком города стали автобусы под брендом «Транспорт Верхневолжья».