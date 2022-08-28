121 год назад в Твери было открыто трамвайное движение

Последний трамвай Твери... Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

121 год назад, 28 августа 1901 года, в Твери было открыто трамвайное движение.

Трамвайная линия, протяжённостью 6300 метров, связала железнодорожный вокзал с Морозовским городком. И проходила она по Трёхсвятской через нынешнюю площадь Ленина.

Трамвайное движение существовало 117 лет, с полугодичным перерывом с октября 1941 года до февраля 1942 года, из-за немецко-фашисткой оккупации.

К началу 1990-х годов по Твери ходило 248 вагонов по 18 маршрутам.

В ноябре 2018 года трамвайное движение в Твери прекращено.

С 3 февраля 2020 года единым пассажирским перевозчиком города стали автобусы под брендом «Транспорт Верхневолжья».