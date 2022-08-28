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Политика28 августа 2022 3:55

XXIII Летние дипломатические игры прошли в Тверской области

Дипломаты состязались в комплексе отдыха «Завидово»
Олег ХАДАЕВ
Фрагмент открытия состязаний. Фото: updk.ru

Фрагмент открытия состязаний. Фото: updk.ru

Уже в 23-й раз на территории комплекса отдыха «Завидово» (филиал Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса) прошли Летние дипломатические игры.

Для участия в мероприятиях прибыли сотрудники и руководители дипломатических миссий, МИД России, представители федеральных и региональных ведомств, прославленные российские спортсмены.

Было зачитано приветствие от губернатора Тверской области Игоря Рудени. Вот цитата: «Каждый раз это событие проходит в теплой и дружественной атмосфере, объединяет представителей дипломатических миссий разных государств – друзей и партнеров России. Мероприятие способствует утверждению основополагающих принципов дипломатии и спорта, за которые выступает наша страна, – это равенство, справедливость, честность и взаимоуважение».