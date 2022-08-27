Полицейские раскрыли кражу двухлетней давности в Тверской области

Злоумышленника разыскала полиция Фото: архив "КП"

В 2020 году следователем следственного отдела МО МВД России "Торжокский" было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту кражи имущества из автомобиля, оставленного на обочине дороги. Ущерб составил 38 000 рублей.

Несколько лет полицейские разыскивали подозреваемого и наконец установили его личность. Злоумышленником оказался 32-летний житель Торжка. Мужчину доставили в полицию. Похищенные автомобильные колёса на литых дисках, компрессор, дворники, ящик с инструментами, автомобильный аккумулятор он продал, а регистрационные знаки выкинул.

На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.