Водителей Тверской области предупредили о миграции лосей с начала сентября

Водителей предупредили о появлении лосей на дорогах Фото: архив "КП"

УМВД России по Тверской области предупреждает, что с начала сентября в регионе начинается период гона лосей, во время которого дикие животные начинают активно передвигаться в поисках пары. Животные становятся менее осторожными и чаще выходят на проезжую часть.

В 2022 году зафиксировано 257 ДТП с участием диких животных, из которых 25 - с пострадавшими: один человек погиб и 34 пострадали.

- На маршрутах миграции диких животных установлены соответствующие дорожные знаки. Они информируют водителей о возможном появлении на проезжей части животных, так как данная территория может входить в маршрут их миграции. Водитель должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя, - предупреждают в полиции.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим с поправкой на состояние дорожного полотна и погодные условия.

Будьте внимательны и осторожны!