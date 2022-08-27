Собутыльник угнал трактор у жителя Тверской области

Водителя задержали на угнанном тракторе Фото: УМВД России по Тверской области

В Бологое сотрудниками Госавтоинспекции с целью проверки документов был остановлен трактор. Водитель нервничал и не мог объяснить, почему документы отсутствуют. От него пахло алкоголем, а при проведении медицинского освидетельствования было установлено состояние опьянения.

Полицейские выяснили, что владеет трактором 57-летний мужчина, с которым остановленный водитель вместе выпивал, а потом взял трактор и поехал домой.

Фигурант в содеянном сознался.

По ч. 1 ст. 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Транспортное средство вернут владельцу, а угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.