В Тверской области отмечают хлебный спас

Хлебный спас отмечают в Тверской области Фото: ПТО

27 августа в Торжке в третий раз проходит гастрономический фестиваль "Хлебный спас". На дегустацию гостям представлены разные виды хлеба и выпечка - от пряников и коврижек до карельских калиток.

Фестиваль организован на городской площадке на улице Медниковых у дома №4.

В программе фестиваля: кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционного, ремесленного, домашнего, обрядового и ресторанного хлебов. Также подготовлены театральные представления, ярмарка, выступления фольклорных коллективов и музыкальный концерт.