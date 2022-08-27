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Общество27 августа 2022 12:08

В Тверской области отмечают хлебный спас

Праздник проходит в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Хлебный спас отмечают в Тверской области

Хлебный спас отмечают в Тверской области

Фото: ПТО

27 августа в Торжке в третий раз проходит гастрономический фестиваль "Хлебный спас". На дегустацию гостям представлены разные виды хлеба и выпечка - от пряников и коврижек до карельских калиток.

Фестиваль организован на городской площадке на улице Медниковых у дома №4.

В программе фестиваля: кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционного, ремесленного, домашнего, обрядового и ресторанного хлебов. Также подготовлены театральные представления, ярмарка, выступления фольклорных коллективов и музыкальный концерт.