В Тверской области 27 августа коронавирусом заразились 289 человек

В Тверской области растет число заболевших коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 27 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 289 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 169 139 человек.

162 844 заразившихся излечились от инфекции (+121 за сутки).

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 170 290, в том числе за последние сутки 2951.

2760 человек скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

Госпитализаций с ковидом за минувшие сутки 21.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.