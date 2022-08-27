В Тверской области Калининский район отмечает 93-летие со дня основания

Калининский район отмечает 93-летие со дня основания Фото: ПТО

27 августа Калининский район Тверской области отмечает 93-летие со дня основания. С праздником жителей территории поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня, используя преимущества территории, ее выгодное географическое положение, значительный промышленный, аграрный и рекреационный потенциал, Калининский район реализует важные проекты по созданию современных индустриальных парков и открытию новых производств. Совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры, жилищному строительству и развитию туризма, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Калининский район образован в 1929 году. В годы Великой Отечественной войны муниципалитет был местом ожесточенных боев. Три четверти площади района находилось в оккупации.

От немецко-фашистских захватчиков он был полностью освобождён 30 декабря 1941 года. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом, 16 уроженцев Калининского района были удостоены звания Героя Советского Союза.

В День района праздничная программа пройдет на территории лыжной базы в Чуприяновке.

Также 27 августа Игорь Руденя направил поздравления руководству и жителям Вышневолоцкого городского округа и Нелидовского городского округа с днем образования территорий. Сегодня там организованы праздничные мероприятия.