В преддверии нового учебного года в администрации Твери обсудили безопасность в школах

В учреждениях проведены учения и тренировки персонала Фото: администрация Твери

В администрации Твери состоялось заседание антитеррористической комиссии. На встрече присутствовали представители силовых структур, руководство управления образования, управления по культуре, спорту и делами молодежи администрации города, городских предприятий, задействованных в решении вопросов жизнеобеспечения города.

В преддверии нового учебного года собравшиеся обсудили вопрос антитеррористической безопасности объектов образовательной сферы, среди которых 52 школы, 81 дошкольное учреждение и Дворец творчества детей и молодежи.

- При подготовке к учебному году в муниципальных образовательных учреждениях заключены контракты на обслуживание систем видеонаблюдения и "тревожных кнопок". Дополнительно установлено более 60 видеокамер для систем видеонаблюдения в школах и детских садах. Все школы города оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сигнал подается при помощи программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг". В учреждениях проведены учения и тренировки персонала, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Проверена исправность наружного освещения, наличие и надежность ограждений.

Дополнительные меры безопасности будут предприняты 1 сентября во время проведения мероприятий.