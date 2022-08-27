В Твери восьмилетнего мальчика после пересадки почки не обеспечили лекарствами

По статье "Халатность" возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность") о ненадлежащем обеспечении лекарственными препаратами малолетнего ребенка в Твери.

По версии следствия, с 2019 года мальчик наблюдался в учреждениях здравоохранения Тверской области. 19 октября 2021 года в ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" Минздрава РФ ребенку проведена родственная трансплантация почки, 12 ноября 2021 года ребенка выписали. После операции согласно рекомендации малолетнему была назначена терапия конкретными лекарственными препаратами.

Препаратов с нужным действующим веществом ребенок не получает с июня 2022 года. Лекарства родители мальчика покупают сами.

При обращении в Министерство здравоохранения Тверской области одному из родителей разъяснили, что предоставляются бесплатно только препараты, указанные в рекомендациях врача.

- Действия неустановленных должностных лиц Министерства здравоохранения Тверской области повлекли существенное нарушение прав и законных интересов ребенка на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в связи с имеющимся у последнего тяжелым заболеванием, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Следователем будут изучены обстоятельства обеспечения малолетнего лекарственными препаратами и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц Министерства здравоохранения Тверской области и других контролирующих органов.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.