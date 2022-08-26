Восьмилетнего мальчика с заболеванием почек не обеспечили лекарствами в Тверской области

Следственные органы проводят проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем обеспечении лекарственными препаратами несовершеннолетнего жителя Тверской области.

Восьмилетний мальчик имеет хроническое заболевание почек. Как сообщает следственный комитет, должностные лица регионального органа здравоохранения заверили семью мальчика о закупке оригинального лекарственного препарата, но для этого потребуется год, и предложили принимать аналог, а при наступлении негативных последствий - оказать врачебную помощь.

Родители вынуждены закупать лекарства за свой счёт.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тверской области Тугаю Тугаеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.