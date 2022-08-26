По поручению председателя СК по факту выселения 80-летней женщины из квартиры в Твери возбуждено уголовное дело

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственными органами СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" после информации о выселении одинокой 80-летней женщины, имеющей статус "Дети войны", из квартиры дома в Московском районе Твери.

По версии следствия, в период с 21 апреля 2015 по 20 января 2020 года одно из ЖСК заключило договор участия в долевом строительстве с женщиной 1941 года рождения, обязуясь передать ей квартиру в многоквартирном жилом доме №42 по улице Марии Ульяновой, в счет оплаты ей соответствующего взноса. В 2018 году пожилой женщине без оформления соответствующих правоустанавливающих документов была передана квартира, расположенная по данному адресу, в которой она проживает по настоящее время. В период с 2020 года по 1 августа текущего года должностными лицами управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области были оформлены документы о переходе права собственности на квартиру без проведения проверки на наличие обременений (в том числе по количеству проживающих там лиц). Мер по проверке обстоятельств заключения договора купли-продажи не принято.

Новый собственник подал иск в суд, решением которого пожилая женщина незаконно выселена из указанного жилого помещения.

- В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области своих должностных обязанностей стало возможным выселение 80-летней женщины из ее квартиры без предоставления ей иного жилого помещения, что повлекло существенное нарушение ее прав и законных интересов, а также поставило под угрозу ее жизнь и здоровье, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

В рамках расследования следствием будут исследованы в полном объеме обстоятельства перехода прав собственности на квартиру и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц Росреестра и других контролирующих органов.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.