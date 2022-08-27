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Общество27 августа 2022 19:06

Более 2000 человек записались на диспансеризацию в Тверской области через "Службу 122"

Операторы приглашают жителей на обследование
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Запись на диспансеризацию ведется через "Службу 122"

Запись на диспансеризацию ведется через "Службу 122"

Фото: ПТО

В Тверской области операторы "Службы 122" приглашают и записывают на диспансеризацию жителей региона. Новый проект регионального минздрава реализуется в Твери, в ближайшее время будет распространён на крупные областные центры – Вышний Волочек, Ржев, Торжок, Кимры, Кашин и другие муниципалитеты.

За два месяца реализации проекта на диспансеризацию было записано свыше 2000 человек. Операторы приглашают жителей на диспансеризацию, записывают в поликлинику, осуществляют оценку качества обслуживания после прохождения диспансеризации. В этой работе задействовано пять сотрудников центра, каждый из которых ежедневно совершает более 150 звонков.

Специалисты рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию тем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время пройти профилактические осмотры можно в 45 больницах и поликлиниках Тверской области.

"Служба 122" работает в круглосуточном режиме. Деятельность центра помогает снизить нагрузку на учреждения первичного звена здравоохранения.