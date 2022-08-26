В Твери в парке «Россия – Моя история» откроют МФЦ

Один из новых офисов МФЦ запланированог открыть на площадке тверского парка «Россия – Моя история». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

26 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума правительства региона. В повестку, в частности, вошел вопрос создания новых орфисов МФЦ.

- В 2021 году в регионе начали работу девять новых филиалов. Еще два объекта вводятся в 2022 году: филиал во Ржеве и офис МФЦ в Твери на площадке парка «Россия – Моя история», - сообщила пресс-служба областного правительства.

Кроме того, в этом году проведен ремонт в завидовском филиале, в подразделении в Торжке отремонтирована крыша. В филиале тверского МФЦ на улице Трехсвятская сделана навигация. Подразделения в Осташкове и Спирово переводятся в новые здания.

Сейчас в Тверской области действует 46 филиалов МФЦ, 60 обособленных подразделений, где работает 357 окон. Общая численность сотрудников сети МФЦ Верхневолжья – 770 человек.