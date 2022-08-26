Школьные карты для проезда в автобусах Твери, Кимр и Ржева можно будет пополнить с 27 августа

С начала учебного года в автобусах в Твери, Ржева и Кимрах вновь начнут действовать школьные транспортные карты. Фото: ПТО

С1 сентября в в Твери, Кимрах и Ржеве вновь начнут действовать школьные транспортные карты для проезда в автобусах "Транспорта Верхневолжья". Как сообщило областное правительство, пополнить школьный абонемент на сентябрь можно будет с 27 августа.

Приобрести школьную транспортную карту можно в газетных киосках и почтовых отделениях за 50 рублей. Далее ее необходимо зарегистрировать в учебном заведении, предъявив саму карту и СНИЛС ребенка. После регистрации нужно приобрести на карту школьный проездной в мобильном приложении «Волга» или личном кабинете на сайте оператора, в терминале Сбербанка или через Сбербанк Онлайн.

В школе необходимо получить справку, которую вместе с картой учащиеся должны предоставлять контролеру.

Ежемесячная стоимость школьного абонемента в Твери и Кимрах - 525 рублей, в Ржеве - 290 рублей. Количество поездок не ограничено. Школьный абонемент действует только в черте города.

Если школьная карта больше не используется, ее залоговую стоимость можно вернуть в течение 12 месяцев с момента покупки в пунктах «Транспорта Верхневолжья»: в Твери в офисе №131 дома №7 на улице Двор Пролетарки, в Ржеве в доме №45 на улице Куйбышева, в Кимрах в доме №30 на улице Шевченко, в Старице в доме №30 на улице Володарского, в Конаково в доме №38а на набережной реки Волги.

По любым вопросам можно обратиться по номеру горячей линии 8-800-350-00-99 или на сайте tvercard.ru и в мобильном приложении «Волга».